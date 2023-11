Bei Speira in Grevenbroich Kundgebung für Brückenstrompreis geplant

Die Bundesregierung hat sich am Donnerstag auf ein Strompreispaket für die nächsten fünf Jahre verständigt. Geplant ist unter anderem eine Steuersenkung, die das produzierende Gewerbe bei den Stromkosten entlasten soll. Konzerne, die besonders unter hohen Strompreisen leiden, sollen von einer Ausweitung der bisherigen Strompreiskompensation profitieren. Allein im kommenden Jahr sollen Unternehmen mit zusammengerechnet zwölf Milliarden Euro unterstützt werden. Was das für die energieintensive Industrie in Grevenbroich konkret bedeutet, blieb am Donnerstag zunächst offen.