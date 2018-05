Grevenbroich: Speed-Dating mit jungen Flüchtlingen

Grevenbroich Niklas-Max Thönneßen von "Recht auf Spiel" hat die "Redezeit" entwickelt: Flüchtlinge und Bürger sollen ins Gespräch kommen.

Speed-Dating ist inzwischen vielen bekannt. Angelehnt an das Konzept, innerhalb kürzester Zeit mit einer soeben noch unbekannten Person in Kontakt zu kommen, hat Niklas-Max Thönneßen jetzt zusammen mit Sarah Kelm und Thaer Maeni die "Redezeit" entwickelt. Die Idee dahinter ist, Einheimische mit Geflüchteten ins Gespräch zu bringen. Letztlich sei es ein Beitrag, Willkommenskultur nicht bloß theoretisch zu zitieren, sondern praktisch zu leben.

Niklas-Max Thönneßen, der Empirische Bildungsforschung studierte und als Organisator der Initiative "Recht auf Spiel" bereits für die Einbindung von Flüchtlingen in die Gesellschaft aktiv ist, will mit diesem Begegnungsmodell Lebenswelten durchbrechen. "Letztlich ist doch jeder in seiner eigenen Blase unterwegs", sagt er über die Milieus, aus denen "sich viele nur schlecht herausbewegen". Gleichzeitig sei das Thema Flüchtlinge ein allgegenwärtig in der Gesellschaft kontrovers debattierter Dauerbrenner. "Aber anstelle mit Geflüchteten zu sprechen, wird meist über sie gesprochen. Das bringt nichts." Um "Ängste zu nehmen und Vorurteilen zu begegnen", entwickelten er und die anderen "Recht auf Spiel"-Mitmachenden das "Redezeit"-Kommunikationsmodell, bei dem Bürger der Stadt mit Flüchtlingen an einen Tisch kommen und innerhalb einer definierten Zeit, nämlich fünf Minuten, miteinander sprechen. "Die Zeit ist knapp, der Zeitdruck ist gut, so gibt es kein Geplänkel."