Kinderbetreuung in Grevenbroich SPD will mehr Einsatz für Kita-Personal

Grevenbroich · In Grevenbroichs Kindertagesstätten gibt es mehrere vakante Stellen. Die SPD sieht die Landesregierung in der Pflicht, dem Personalmangel in der Kinderbetreuung entgegenzuwirken.

22.03.2023, 16:30 Uhr

Gina Penz ist jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Foto: SPD/Tobias Holzweiler/SPD

Angesichts mehrerer unbesetzter Vollzeitstellen in Grevenbroicher Kindertagesstätten fordert die SPD eine Lockerung des Fachkräfte-Gebots von der Landesregierung. Die Personalsituation sei angespannt. „Der momentane Status in den Grevenbroicher Kitas bereitet uns große Sorgen. Durch den Personalmangel arbeiten die bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell am Limit. Kommt es dort zu krankheitsbedingten Ausfällen, sind Kita-Schließungen derzeit nicht vermeidbar“, sagt Gina Penz. Sie ist jugendpolitische Sprecherin der Grevenbroicher SPD-Fraktion.