Hallenbad in Neukirchen SPD: Stadt kann sich neues Bad nicht leisten

Klaus Calvis reagiert verärgert auf Äußerungen aus dem politischen Raum. Mehr oder weniger deutliche Vorwürfe, dass der TV Jahn das Hallenbad an der Viehstraße vernachlässigt haben könnte, will er nicht gelten lassen. „Was wir in den vergangenen Tagen hören und lesen mussten, klingt danach, als ob wir aus dem Bad 25 Jahre lang nur Nutzen gezogen, viel Geld damit verdient und nichts für den Erhalt getan haben“, sagt der Präsident des Kapellener Turnvereins. Das ärgere ihn. Und Calvis macht deutlich: „In den vergangenen Jahren ist viel Vereinsgeld in das Bad geflossen.“