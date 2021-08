Wahl beim Stadtverband Grevenbroich : Daniel Kober ist neuer Chef des SPD-Stadtverbands

Grevenbroich Der 29-Jährige wurde am Dienstagabend mehrheitlich zum Vorsitzenden des Stadtverbands gewählt. Bei der Versammlung ging es auch um die Bundestagswahl, Thema war zudem die Debatte um das Krankenhaus.

Der SPD-Stadtverband Grevenbroich hat einen neuen Vorsitzenden: Die Genossen haben den 29-jährigen Daniel Kober am Dienstagabend mehrheitlich zum Chef gewählt. 42 der 48 anwesenden Parteimitglieder stimmten für ihn. Damit löst Kober den Neurather Daniel Rinkert ab, der den Stadtverband parallel zu seiner Tätigkeit als SPD-Fraktionsvorsitzender für 22 Monate kommissarisch geleitet hatte.

Daniel Kober ist nicht neu im Vorstand der Stadt-SPD: In den vergangenen vier Jahren hatte er bereits als Vize auch mit Rinkert eng zusammengearbeitet, der für den Bundestag kandidiert. Kober stammt gebürtig aus Kasachstan und kam im Alter von drei Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Er wuchs in Niedersachsen auf. Vor zehn Jahren kam er für eine Ausbildung zum Mechatroniker bei RWE nach Grevenbroich. Die Schlossstadt bezeichnet er als seine Heimat. Zuletzt studierte er Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie parallel zum Beruf. Wenige Stunden vor seiner Wahl an die Stadtverbands-Spitze bestand er seinen Bachelor.