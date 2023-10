Politik in Grevenbroich Verbraucherzentrale soll Beratungsstelle in Grevenbroich eröffnen

Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob sich eine Niederlassung der Vebraucherzentrale NRW in der Grevenbroicher Innenstadt realisieren lässt. Das fordert die SPD-Fraktion in einem Antrag für die nächste Sitzung des Stadtrates am 2. November. Dabei soll vor allem auch die Frage der Finanzierung eines solchen Angebots geklärt werden. In den Nachbarstädten Neuss und Dormagen gibt es bereits seit langem solche Beratungsstellen.