Politik in Grevenbroich SPD fordert mehr Handlungsspielraum für Tempo-Limits

Seine Fraktion begrüße Temporeduzierungen, sagt Vorsitzender Daniel Rinkert. Er erinnert daran, dass die SPD zuletzt einige Maßnahmen in dieser Sache habe durchsetzen können. So hätten etwa die Stadtbetriebe auf Initiative des Ratsherrn Wolfgang Norf die bestehenden Tempo-30-Zonen in Orken und Elsen erweitert. Auch mit Tempo 40 könne sich seine Fraktion anfreunden. Es müsse geprüft werden, an welchen Stellen ein solches Limit umgesetzt werden kann.