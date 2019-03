Bauen in Grevenbroich: SPD fordert Bauland-Rabatt für Familien

Bauen in Grevenbroich

In Gindorf wird eifrig gebaut. Künftig sollen städtische Bauflächen preiswerter an Grevenbroicher und Familien mit Kindern abgegeben werden, das fordert die SPD. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Familien mit Kindern und Einheimische sollen Stadt-Bauflächen preiswerter erhalten. Das fordert die SPD. CDU und FDP lehnen das ab, sie wünschen aber eine Bevorzugung bei der Vergabe. Im Rathaus heißt es: Rabatt ist nicht möglich.

Grevenbroich wird zur Baustelle: Im Neubaugebiet An Mevissen sollen 400 Wohneinheiten entstehen, in Neu-Kapellen wird der dritte Bauabschnitt geplant. Über die Frage, wer bevorzugt Bauland bekommen soll, ist jetzt eine Diskussion entfacht. Mehrere Anträge aus der Politik liegen auf dem Tisch. Nachdem die UWG vergünstigte Kaufpreise für Familien mit Kindern – mit Rabatt von bis zu 20 Prozent – vorgeschlagen hat, legt die SPD-Fraktion jetzt ein konkretes Bonussystem vor.

Das soll für städtische Flächen ebenso gelten wie für Grundstücke der Stadtentwicklungsgesellschaft. Danach soll es für jedes im Haushalt lebende, minderjährige Kind 20 Prozent je Quadratmeter Nachlass geben, ebenso für pflegebedürftige Menschen – je nach Pflegegrad zwischen 20 und 60 Euro je Quadratmeter. Zusätzlich wollen die Sozialdemokraten für Grevenbroicher Bürger 20 Euro Bonus, sie sollen zudem bei gleichen Höchstgeboten den Vorzug bekommen. Mit diesem System „werden insbesondere einkommensschwache Familien unterstützt, Eigentum zu erwerben. Mit dem Bonus für Kinder und zu pflegende Angehörige führen wir soziale Kriterien ein“, erläutern Fraktionschef Horst Gerbrand und Geschäftsführer Daniel Rinkert. „Damit stärken wir auch die soziale Durchmischung in Baugebieten.“ Die SPD sieht das Bonus-System als Teil mehrerer Maßnahmen, „um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“. Eine Bevorzugung von Grevenbroichern und Familien fordern auch CDU und FDP in einem Gemeinschaftsantrag – Preisnachlässe lehnen sie aber ab. Sie haben einen Entwurf mit zwei Losverfahren vorgelegt: Dabei sollen zunächst alle Interessenten, die seit fünf Jahren in Grevenbroich gemeldet sind oder waren, berücksichtigt werden.