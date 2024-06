32 Tonnen Stahlbeton Sparkasse lässt „Geldbunker“ in Gustorf aufbauen

Die Sparkasse Neuss wird in Kürze wieder mit einem eigenen Geldautomaten in Gustorf vertreten sein. Auf dem Platz vor der Lagerhalle am Bahnhof ist eine etwa garagengroße, knallrote SB-Stelle platziert worden. Das Gehäuse, das 32 Tonnen auf die Waage bringen soll, wurde am Mittwochmorgen angeliefert und mit einem Kran auf Position gebracht. Jetzt soll es angeschlossen werden. Zudem müssen ein Geldautomat für Ein- und Auszahlungen sowie ein Multifunktions-Terminal (beispielsweise für Überweisungen) eingebaut werden. Wie Sprecher Stephan Meiser sagt, rechnet die Sparkasse Neuss mit einer Eröffnung zum Monatsende beziehungsweise Anfang Juli.