Sparkasse in Grevenbroich-Elsen wiedereröffnet : Nun stimmt auch die Energiebilanz

(dne) Die Sparkasse Neuss renoviert die Filiale im Stadtteil Elsen. Neben hellen Farben und neuem Mobiliar wurden Heizung, Licht und Technik moderniesiert. Wegen Corona wurde auf eine Einweihungsparty verzichtet.

Mit 66 Jahren fängt für die Sparkassen-Filiale Elsen das Leben an: Die am 6. Oktober 1954 eröffnete Niederlassung war einen ganzen Monat lang geschlossen und wurde renoviert. Seit Mittwoch erstrahlt sie im einheitlichen Aussehen aller Sparkassen-Filialen. Die zehn Mitarbeiter samt Filialleiter Jürgen Haufe haben keine eigenen Büros mehr, sondern sitzen auf offener Fläche. In den separaten Beratungszimmern sorgen große Bildschirme dafür, dass Kunden jeden Schritt seiner Hausfinanzierung oder seine Kredits nachvollziehen kann. „Unsere Beratung wird so um ein Vielfaches transparenter“, erläuterte Bereichsleiter Guido Nix.