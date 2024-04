Edle Stangen – gestochen in Grevenbroich Diesen Mittwoch startet Gut Norbisrath in die letzte Spargelsaison

Diesen Mittwoch, 1. Mai, wird die Spargelsaison in Grevenbroich eröffnet – und zwar mit edlen Stangen, die auch in Grevenbroich geerntet wurden. Erhältlich sind sie im Hofladen bei Familie Kremer-Kreutzer auf Gut Norbisrath bei Langwaden. Der Start in die Saison leitet dort gleichzeitig das „Ende einer Ära“ ein: Denn die Spargelsaison 2024 wird erst einmal die letzte auf Gut Norbisrath sein. Im kommenden Jahr wird die Familie dort keinen Spargel mehr anbauen; sie setzt ihren landwirtschaftlichen Betrieb mit anderen Schwerpunkten fort. Ob es nach 2024 noch Spargel geben wird, der auf Grevenbroicher Boden gewachsen ist, ist fraglich. Gut Norbisrath gilt als einziger Betrieb mit einem Spargelanbau im Gebiet der Schlossstadt.