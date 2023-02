Kleidung und Spielzeug in Grevenbroich Kinder-Trödelmarkt mit 60 Ausstellern diesen Sonntag in Gustorf

Veranstalter Marc Pesch meldet „Full House“ für den Kindertrödelmarkt, der diesen Sonntag, 26. Februar, im Festzelt auf dem Kirmesplatz in Gustorf stattfindet: Mit 60 Ausstellern ist der Markt, der auch von der Neuß-Grevenbroicher Zeitung präsentiert wird, ausgebucht. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr sind Bürger eingeladen, im Zelt am Torfstecherweg zu stöbern. Angeboten werden Kleidungsstücke und Spielzeuge für Kinder, und das ausschließlich von privaten Anbietern. Es handelt sich um einen der größten Trödelmärkte speziell für Kindersachen in der Region – mit einem besonderen Merkmal: Der Eintritt ist frei.