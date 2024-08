Schwimmbad in Grevenbroich Große Sommer-Poolparty im Schlossbad am 16. August

Der Bad-Betreiber NEW lädt für den letzten Freitag in den Sommerferien (16. August) zu einer Sommer-Poolparty für Kinder und Jugendliche ins Schlossbad. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr möchte das Disco-Team von „Zephyrus“ für ein abwechslungsreiches Programm sorgen – mit Musik und lustigen Wettkämpfen wie einem „Arschbomben-Contest“. Auch am Beckenrand soll es Aktionen geben, beispielsweise soll ein Luftgitarrenheld (oder eine -Heldin) gekürt werden. Und es sollen Hula-Hoop-Ringe geschwungen werden. Die Animateure wollen zudem einiges an Wasserspielzeug mitbringen, das es so sonst nicht im Schlossbad gibt.