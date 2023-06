Open Air in Grevenbroich Hunderte feiern mit kölschen Musikern auf dem Schlossplatz

Sommer-Temparaturen, klasse Bands und von Anfang an beste Stimmung im Publikum: Nach vierjähriger Abstinenz haben die Rabaue endlich wieder ihren großen Auftritt in Grevenbroich. Beim Open Air am Schloss feiern die Fans kölscher Musik seit dem späten Nachmittag – mit Stimmungsmachern wie Tacheles, Mini Marille und den Boore. Auch die Räuber haben sich zum Festival angesagt, um den Gastgebern zum 22. Geburtstag zu gratulieren. Gegen 21 Uhr werden die Rabaue selbst aufdrehen: Unterstützt von einer Bläsergruppe präsentiert die Band insgesamt 25 Nummern, darunter auch ihr derzeit angesagter Titel „Ich zähl die Stääne jede Naach“. Schon jetzt steht fest: 2024 soll es wieder ein Open Air.