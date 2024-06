Schlossstädter genießen den Sommer Temperaturen in Grevenbroich kratzen an der 30-Grad-Marke

Grevenbroich · Na endlich! Nach gefühlt Wochen des Regens hat sich am Dienstag der Sommer durchgesetzt. In Grevenbroich haben zahlreiche Bürger das gute Wetter bei Eis und Co. genossen – oder sich am Wasser abgekühlt.

25.06.2024 , 17:50 Uhr

(cka) Bei Temperaturen von bis zu 29 Grad Celsius haben viele Schlossstädter die Sonne in Cafés genossen, Früchte geschlemmt oder sich im Schlossbad abgekühlt. Die Gastronomie konnte von vielen Innenstadt-Besuchern profitieren, auch in den Parkanlagen der Stadt war einiges los. Die Wetteraussichten für diesen Mittwoch sind gut, Grevenbroich könnte im Verlauf des Tages bei „Sonne satt“ sogar die 30-Grad-Marke knacken. Erste Wolken sollen frühestens am Abend aufziehen, eventuell auch erst am Donnerstag. Dafür ist fürs Wochenende Regen angesagt. Wer kann, sollte die Sonnenstrahlen also möglichst bald genießen – vielleicht mit einem leckeren Eis an der Erft. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wie Grevenbroicher den Sommer genießen

