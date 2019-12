Solidaritätsgottesdienst : Altenheim braucht Mut und Gottes Hilfe

Eine übervolle Stiftskapelle und Fürbitten unter Tränen – der Solidaritätsgottesdienst in der Kapelle des Seniorenstifts St. Josef war sehr emotional. In seiner Predigt und in vielen Gesprächen am Rande sprach Pfarrer Meik Schirpenbach den Zuhörern Mut zu. Rechts: Georg Menne. Foto: Markus Rick (rick)

Grevenbroich Zu einem Solidaritätsgottesdienst für die Mitarbeiter und Bewohner des Seniorenstifts St. Josef kamen viel mehr Menschen, als die Kapelle fassen konnte. Langsam mischt sich Hoffnung in die Angst um das Fortbestehen des Heims.

Zwar ist die Schließung des Seniorenstifts St. Josef am 30. Juni 2020 erst einmal vom Tisch – der Kirchenvorstand von St. Maria Himmelfahrt hat der Gemeinde einen Aufschub gewährt, um einen neuen Investor zu finden. Dennoch graben sich tiefe Sorgenfalten in die Stirnen des leitenden Pfarrers Meik Schirpenbach und des Stiftsleiters André Rasch sowie der 82 Bewohner und der 90 Mitarbeiter. Entsprechend emotional war auch die Stimmung beim feierlichen Solidaritätsgottesdienst am Samstag. Kein Platz in der Stiftskapelle blieb unbesetzt, bis auf den Gang hinaus standen Menschen, um daran teilzunehmen. Zudem wurde der Gottesdienst in jedes Zimmer sowie in die Gemeinschaftsräume übertragen.