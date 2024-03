Von Mini-Motorrad bis Harley Davidson Osterride 2024 – Biker-Party mit Osterhasen auf kleinen und großen Maschinen

Für den Osterride 2024 in Grevenbroich war das Wetter ideal. Es blieb trocken. Um die 500 Teilnehmer – mehr als sonst – schwangen sich auf ihre zwei bis dreirädigen Maschinen, mit oder ohne Gespann. Das jährliche Bikertreffen am Karsamstag hat Festivalcharakter. Und so manch einer kam als Osterhase oder Osterei verkleidet angefahren.