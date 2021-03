Kostenpflichtiger Inhalt: Suche nach Ursache : Zwei von neun Sirenen schlagen in Grevenbroich keinen Alarm

Am Donnerstag wurden die Sirenen getestet. Zwei von neun Anlagen im Stadtgebiet lösten nicht aus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Grevenbroich In Grevenbroich ertönten am Sirenenwarntag nicht alle Sirenen: Zwei von neun schlugen nicht Alarm. Die Gründe dafür sind noch unklar. Die Stadt will in den nächsten Jahren ihr Sirenennetz deutlich ausbauen.