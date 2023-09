Bundesweiter Warntag 2023 Sirenen-Test erfolgreich in Grevenbroich verlaufen

Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag ist die Sirenen-Infrastruktur in der Stadt getestet worden – und zwar erfolgreich. „Alle zwölf Sirenen auf Grevenbroicher Stadtgebiet haben wie erwartet um 11 Uhr ausgelöst“, vermeldete der Beigeordnete Arno Jansen nach Abschluss des Test. Gemeinsam mit den technisch zuständigen Mitarbeitern und dem Leiter der Feuerwehr, Udo Lennartz, hatte Jansen vor in der Hauptwache den Warntag begleitet und sich vom ordnungsgemäßen Ablauf des Probealarms überzeugt.