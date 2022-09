Bundesweiter Warntag : Sirenen in Grevenbroich heulen wie geplant

Sirenen in Grevenbroich heulen wie geplant

Eine Hochleistungssirene auf dem Dach der ehemaligen Schule am Allrather Platz. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Pünktlich um 11 Uhr haben die Sirenen in Grevenbroich am Donnerstag ausgelöst. Diesmal soll es beim Warntag keine Pannen gegeben haben: Wie sich Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen bestätigen ließ, heulten alle Anlagen im Stadtgebiet wie geplant auf.

An der Zahl sind es aktuell zehn Sirenen, weitere 14 sollen folgen. Bis zum Jahr 2026 soll das Netz aus Hochleistungssirenen im Stadtgebiet vervollständigt werden, erklärte Maaßen. Ausgebaut werden soll das Netz demnach auch im Norden des Stadtgebiets, unter anderem in Wevelinghoven und Kapellen. Dort waren am Donnerstag Sirenen nur aus der Ferne zu hören. Allein für diese beiden Stadtteile ist der Aufbau von zusammengerechnet sechs Sirenen geplant.