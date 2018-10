Singer-Sonwriter Alan Taylor begeistert bei Konzert in Grevenbroich

Grevenbroich Die 73 Jahre alte Singer-Songwriter-Legende aus Brighton spielte im Rahmen der zehnten Grevenbroicher Gitarrenwochen.

Das war durchaus auch programmatisch für die Songs des Abends. In kurzweiligen Storys führte Allan Taylor in seine Titel ein, die ihn als feinsinnigen Poeten auszeichnen, der die Lebensweisheiten der unscheinbaren Helden des Alltags skizziert. Nur: Alles erläutert er in Englisch, und wer die Sprache nicht nahezu perfekt beherrschte, konnte den Tiefgang und die feine Lyrik seiner Songs nur eingeschränkt verfolgen. Schade um die großen und kleinen Geschichten aus seinem vielfältigen Leben, etwa beginnend beim „The Endless Highway“, wo der Teenager bereits feststellt: „Alles, was ich kann, war, meine Songs für dich zu singen.“

Aufbruch und viele Reisen bestimmen auch in seinen Liedern das Leben des promovierten Philosophen. „Let’s go to Paris“ endet in der lyrischen Ballade „The Beat Hotel“, in dem er Poeten und Songschreibern seiner Zeit begegnet. Oft schwingt in seinen Melodien ein Hauch von Melancholie vorbei, die sein sonorer, warmer Bariton höchst empfindsam rüberbringt. Sein Gitarrenspiel ist pur und schlicht, vollkommen der Begleitung des Gesangs untergeordnet. Selten ist es Interpretationshilfe wie beim „Banjo Man“ in perfektem Country-Style.