Zusammenstoß auf der Aluminiumstraße Sieben Verletzte nach Unfall in der Südstadt

Beim Abbiegen von der Aluminium- in die Kolpingstraße nahm ein 48 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich einem anderen Wagen die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilt. Gegen 23 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 38 Jahre alten Frecheners, der drei Insassen an Bord hatte. Ein 49 Jahre alter Mitfahrer des Grevenbroichers erlitt dabei eine schwere, möglicherweise lebensgefährliche Kopfverletzung. Auch die weiteren 13 bis 48 Jahre alten Insassen der beiden Autos kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser.