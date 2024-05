Sportangebot für Kinder und Jugendliche SG Neukirchen-Hülchrath bietet jetzt Hip-Hop und Freestyle-Tanz an

Gestartet sind die neuen Tanzkurse bereits am 17. Mai. Auch künftig sollen sie freitags stattfinden, und zwar jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr. Getanzt wird an der Adresse An den Hecken 4 in der kleinen Halle der Jakobus-Schule Neukirchen. Bei Interesse bitten die Veranstalter, Trainerin Carolin Heidebrecht via E-Mail zu kontaktieren: facettenreich.heidebrecht@outlook.de.