Elf Männer und 80 Straftaten Einbrecherbande mit Bürgermeister-Auto auf Beutezug

Offenbar verfügten die Täter über gute Ortskenntnis: Sie fuhren zur Wohnanschrift des Bürgermeisters und entwendeten den Audi. Anschließend gingen sie mit dem A4 auf Tour: Wie der Leiter der eigens eingerichteten Ermittlungskommission erklärte, nutzten die Täter die schwarze Limousine, um in den folgenden Nächten fünf Einbrüche in Apotheken und Pflegedienst-Büros in Mönchengladbach und Meerbusch zu begehen. Wenige Tage später, am 5. Januar, sollen sie den Wagen in Mönchengladbach in Brand gesetzt haben.