Bundesweites Forschungsprojekt : Seltene Schlafmaus auch in Grevenbroich entdeckt

Grevenbroich Die Schlafmaus zählt zu den wenig bekannten heimischen Tierarten und ist kaum erforscht: Um mehr über ihren Lebensraum zu erfahren, wurde 2019 das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ gestartet. Die westlichste Meldung stammt aus Grevenbroich.

Fast unbemerkt ist der kleine Nager an den Rand des Aussterbens geraten, sagt Christine Thiel-Bender, Referentin für den Artenschutz beim BUND. Die Gründe dafür seien noch unklar. Denn die Schlafmaus zählt zu den wenig bekannten heimischen Tierarten und ist kaum erforscht. Um mehr über ihren Lebensraum zu erfahren, wurde 2019 das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ gestartet, an dem auch die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung beteiligt sind.

Das vorläufige Ergebnis zeigt: In NRW scheint sich das Tier besonders im Großraum Köln-Bonn wohlzufühlen. In Grevenbroich ist es in der Rekultivierung entdeckt worden. „Dort wurde der Gartenschläfer in einem Nistkasten gefunden, der für Haselmäuse und Siebenschläfer bestimmt war“, berichtet Christine Thiel-Bender. Die Artenschützerin will nun wissen, ob sich auf dem ehemaligen Tagebau-Gelände noch weitere Exemplare befinden. „Dafür setzen wir nun Wildtier-Kameras ein.“