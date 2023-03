SDW feiert in Grevenbroich Wüst lobt den Einsatz der Waldschützer

Gegengesteuert wird auch im Rhein-Kreis, der als einer der waldärmsten seiner Art in ganz Deutschland gilt. „Alleine in den vergangenen Jahren haben wir 225 Hektar aufgeforstet – so groß wie 315 Fußballfelder“, sagte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Zudem seien in Folge der Kfz-Anmelde-Aktion in der jüngeren Vergangenheit rund 1000 neue Klimabäume auf den Weg gebracht worden – „so dass auch zu Hause etwas für den Natur- und Umweltschutz getan werden kann“.