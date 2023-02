Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Grevenbroich Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt zur SDW-Feier nach Elsen

Grevenbroich · Vor 75 Jahren wurde die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Nordrhein-Westfalen gegründet. Am 2. März feiert sie ihr Jubiläum, zu dem auch Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet wird. Warum diese Feier in Grevenbroich ausgerichtet wird.

22.02.2023, 12:44 Uhr

SDW-Vorsitzende Martina Koch mit Stadtförster Frank Wadenpohl im Wildfreigehege, das 1978 gegründet wurde. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Von Wiljo Piel

Strenge Winter, Kohleknappheit und Reparationshiebe der Alliierten: Nach dem Zweiten Weltkrieg drohte dem Wald eine Katastrophe. Mehr als 100.000 Hektar waren damals allein in Nordrhein-Westfalen kahl geschlagen. Aus dieser Notlage heraus gründeten engagierte Bürger vor 75 Jahren den Landesverband der SDW, „um neuen Wald zu begründen und zu schaffen“. Am 2. März 1948 schlug die Geburtsstunde in Neuss.