Jungen Schwimmer trainieren wieder : „Beasts“ bereiten sich auf ihre nächsten Wettkämpfe vor

Grevenbroich Die Mädchen und Jungen der „Beasts“ dürfen wieder im Schlossbad trainieren. Wie sich die Mannschaft mit ihren Trainern auf die kommenden Wettkämpfe vorbereitet.

Auch die fünf Übungsleiter der Mannschaft, die sich derzeit teilweise noch in der Ausbildung befinden, wollen dabei helfen, die Leistungen der Kinder zu verbessern. Zwei von ihnen werden am 28. November ihren Trainerschein C erhalten.

Da während der Corona-Zeiten nur Trockentraining in der Halle stattfinden konnte, sei es nun besonders wichtig, den dadurch entstandenen Trainigsrückstand wieder aufzuholen, erklärt Jürgen Helpenstein. Er wolle mit der Mannschaft im nächsten Jahr wieder an Wettkämpfen, wie dem „Dumeklemmer Schwimmfest“ in Ratingen oder einem Wettkampf in Korschenbroich teilnehmen. Zuvor sind noch weitere Trainingswettkämpfe geplant, um die Kinder und Jugendlichen wieder in Form zu bringen.