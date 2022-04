Schwimmbad in Grevenbroich : Attraktionen für die Schlossbad-Liegewiese werden installiert

Die Arbeiten auf der Liegewiese des Schwimmbads haben begonnen. Der aus Spielgeräten gebildete Schriftzug „Schlossbad“ ist schon zu erkennen. Foto: NEW

Grevenbroich Die Wiese am Schlossbad ist jetzt eine Baustelle. Dort wird unter anderem ein 33 Meter langer Schriftzug aus XXL-Buchstaben gebaut, in dem Spielgeräte untergebracht sind. Was dort genau entsteht und wann die Attraktionen freigegeben werden.

Knapp vier Jahre nach der Eröffnung des Grevenbroicher Schlossbads hat die Betreibergesellschaft damit begonnen, die bis dato trist erscheinende Liegewiese am Bad zu gestalten. Geplant sind dort mehrere Attraktionen für Kinder. Besonders markant: Mehrere Spielgeräte in Form eines 33 Meter langen, riesigen Schriftzugs „Schlossbad“ aus stählernen Großbuchstaben.

„Die ersten Elemente sind montiert und die Fundamente betoniert“, sagt Lucas Bayer, Sprecher des Versorgers NEW, bei der auch die Betreibergesellschaft GWG Kommunal angesiedelt ist. Der Schriftzug aus den blauen, jeweils zwei Meter hohen Buchstaben ist bereits zu erkennen. In den Buchstaben sind die Spielgeräte untergebracht – darunter eine Rutsche, ein Balancierbalken und eine Kletterwand.

Der Schriftzug „Schlossbad“ wird aus zwei Meter hohen Edelstahl-Buchstaben gebildet. Foto: NEW

Auch an anderen Stellen auf der Liegewiese wird gebaut. Eine weitere Attraktion ist ein dreieinhalb Meter großes Boot, auf dem vier bis sechs Kinder gleichzeitig wippen können. Die Geräte sollen mit einem synthetischen Fallschutz ausgestattet werden, damit Kinder weich landen, sollten sie fallen. Der Einbau erfolgt nächste Woche, wie Lucas Bayer erklärt. Die Spielgeräte sollen Ende Mai für Besucher freigegeben werden.

Das 180.000-Euro-Projekt wurde den Grevenbroicher Sportpoliktikern im September 2021 vorgestellt. Davor waren immer wieder Rufe nach einer Attraktivierung der Wiese laut geworden – denn ursprünglich war die Gestaltung des Außenbereichs für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Lange Zeit war unklar, wie das Außen-Areal des neuen Bads gestaltet werden soll, auch weil Lärmemissionen und entsprechend aufwendige Genehmigungsverfahren im Raum standen. Das ist auch der Grund dafür, warum etwa auf die Einrichtung einer Beachvolleyball-Anlage verzichtet wird. Diese kann wegen umfangreicher Lärmschutz-Vorgaben nicht realisiert werden. Am Bad hätte sonst ein Lärmschutzwall wie an einer Autobahn gebaut werden müssen.

Die Ankündigung, dass „feste“ Attraktionen ausschließlich für Kinder angeboten werden sollen, führte bei einigen Grevenbroichern im Herbst zu Enttäuschung. Allerdings: Am Schlossbad sollen bis zu zehn Events pro Jahr erlaubt sein. Hier soll auch jungen Erwachsenen künftig etwas geboten werden.

(cka)