Schwertransport in Grevenbroich : Hier parkt ein Koloss am Straßenrand

Langwaden Auf seiner Reise zum Kraftwerk Niederaußem hat ein Schwertransport einen Zwischenstopp auf der Landstraße bei Langwaden eingelegt.

Am Dienstagmorgen stand er auf einmal da, der Strom-Trafo, „aufgegabelt“ auf einer Art „Tausendfüßler“ und geparkt an der Landstraße bei Hülchrath und Langwaden. Auf der Reise vom Rhein bei Dormagen-Stürzelberg zum Kraftwerk Niederaußem haben die Logistiker dort einen Tages-Zwischenstopp eingelegt. Der Grund: Der Transporter mit der 300 Tonnen schweren Fracht darf nur nachts rollen.

Die Ankunft des Trafos in Niederaußem ist für Mittwochmorgen geplant. Angeliefert worden war das schwere Gerät am Wochenende am Rhein bei Dormagen: Dort wurde der Trafo von einem Schiff an Land gezogen. Auf die Reise geschickt wurde das Gerät in Ibbenbüren im Norden von NRW.