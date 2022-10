Schwerpunkteinsatz in Grevenbroich : Polizei verhindert Drogenhandel und findet gestohlenes Fahrrad

Wem gehört dieses Fahrrad? Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Uniformierte und zivil gekleidete Polizeibeamte führten am Freitag, 14. Oktober, von 9 Uhr bis 16 Uhr einen Schwerpunkteinsatz am Stadtpark in Grevenbroich zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität durch. Und wurden fündig.

Beim Schwerpunkteinsatz wurden die Beamten von einem Diensthund unterstützt. Es wurden insgesamt 38 Personen überprüft, teilte die Polizei mit.

Im Zuge des Einsatzes wurden Zivilbeamte Zeugen, wie ein 35-Jähriger einer 43-Jährigen etwas übergab und dafür augenscheinlich Geld erhielt. Bei der nachfolgenden Personenkontrolle hatte der 35-Jährige zunächst versucht zu fliehen. Der Grund: Bei der Durchsuchung wurden geringe Mengen Heroin sowie ein Dosierdöschen mit weißen Anhaftungen sichergestellt. Bei der 43-Jährigen konnte ein ähnliches Dosierdöschen festgestellt werden.

Der 35-Jährige wurde vorläufig in Gewahrsam genommen. Nach seiner Durchsuchung sowie der Durchsuchung seiner Wohnung, bei der ebenfalls geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt wurden, wurde er wieder entlassen. Ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen wurde eingeleitet. Die 43-Jährige erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auch der Diensthund hatte einen Erfolg vorzuweisen: Er fand auf einem Grünstreifen geringe Mengen an Cannabis und Kokain.

Bei weiteren Kontrollen im Bereich der Erckensstraße/Rheydter Straße stellten die Polizeibeamten ein Fahrrad bei einem Verdächtigen fest, das mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt. Das Mountainbike des Herstellers Bulls (Typ Sharptail Street 2) wurde sichergestellt. Wer sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei wird ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen.

(NGZ)