L116 bei Grevenbroich : Fahrerin bei Unfall eingeklemmt – schwer verletzt

Grevenbroich Bei dem Crash auf der Landstraße bei Gustorf wurden drei Menschen verletzt, eine 23-jährige Frau schwer. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landstraße 116 nahe der Zufahrt zum Motocrossgelände bei Gustorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Dabei wurden insgesamt drei Menschen verletzt. Die Fahrerin eines Autos wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Die 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Verletzte wurden mit Rettungswagen in Kliniken transportiert.