Kampf gegen Neophyten in Grevenbroich „Knöterich-Kahlschlag“ an der Schwarzen Brücke

Natur-Freunde in Grevenbroich beobachten seit einiger Zeit mit Sorge, dass an einigen Stellen im Stadtgebiet der Staudenknöterich gedeiht – eine invasive Pflanzenart, die sich wegen ihrer Dominanz und ihrer schnellen Ausbreitung negativ auf die Artenvielfalt auswirkt. Nach mehreren Hinweisen hatte der Biologe Oliver Tillmanns Alarm geschlagen, denn: Auch im Naturschutzgebiet Schwarze Brücke nahe der Erft in Kapellen sind die meterhohen Gewächse gesichtet worden.