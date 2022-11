Schwammspinner erreicht Grevenbroich Stadt kämpft gegen neue Kahlfraß-Raupe

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind durch ihre Brennhaare ein Problem. Da hat Pascal Ramrath von den Grevenbroicher Stadtbetrieben den Politikern in der jüngsten Sitzung des Umweltbeirats bei seinem Vortrag nichts Neues erzählt. Aber dann wurden die Mitglieder des Gremiums doch noch hellhörig, denn: Da ist ein neues Krabbeltierchen, das den Fachleuten einige Sorgen bereitet. Der Schwammspinner ist da. Ein ziemlich gefräßiges „Biest“, das in diesem Jahr zum ersten Mal im Stadtgebiet gesichtet wurde. Wie Pascal Ramrath ausführte, wurden Raupen des Nachtfalters auf dem jüdischen Friedhof bei Hemmerden entdeckt. Dort allerdings fast überall. „Im Gegensatz zum Eichenprozessionsspinner ist der Schwammspinner nicht nur auf Eichen beschränkt.“ Auch in Hecken und sogar an Grabsteinen sollen sich die Raupen des Insekts getummelt haben.