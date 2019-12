Schulhund AG in Grevenbroich: Suchhund „Flash“ zeigt seine Spürnase.

Marion Wittgen-Hüren und Suchhund „Flash“. Der vier Jahre alte Vierbeiner suchte an der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Grevenbroich eine Schülerin, die sich versteckt hatte. Bereits nach fünf Minuten war das Mädchen gefunden. Foto: Basic K-9@Trail

Grevenbroich Die Diedrich-Uhlhorn -Realschule bot bisher eine Schulhund AG an. Lehrerin Claudia Broich und 22 Schüler hatten jetzt spannenden Besuch: Ein Mantrailer und seine beiden Trainerinnen demonstrierten die Fährtensuche.

Am Ende hat Flash mit seiner feinen Nase alle begeistert. Geflasht – sozusagen. Innerhalb von nur fünf Minuten spürte er zwei Mädchen auf, die sich auf dem Schulhof versteckt hatten. Über alle Schulflure hinweg verfolgte er ihre Spur, durch einen enormen Pulk an Schüler in der kleinen Pause, die Treppe hinunter und dann quer über den Schulhof. 22 Schülerinnen und Schüler der Diedrich-Uhlhorn-Realschule trafen den vier Jahre alten English Springer Spaniel jetzt zum Abschluss ihrer Schulhund AG.

Dann ging es an die Suchaufgabe – bei der die Schulhund AG kaum hinterherkam. Besonders beeindruckend: Einige Schleifen, die auf dem Schulhof den Hund verwirren sollten, ließ Flash einfach aus. „Er kann neuere von alten Spuren unterscheiden“, erläuterte Michaela Schilling. Musik- und Religionslehrerin Claudia Broich bedankte sich für die beeindruckende Vorführung. Zusammen mit ihrem Schulhund Naomi hatte sie in den vergangenen Jahren den Schülern den richtigen Umgang mit Hunden erklärt. Diese Ära an der Diedrich-Uhlhorn-Realschule geht nun zu Ende. Denn Schulhund Naomi ist mittlerweile zehn Jahre alt geworden – umgerechnet in Menschenjahren: 70. Sie darf nun in Pension gehen.