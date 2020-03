Kostenpflichtiger Inhalt: Schulen in Grevenbroich : 3,7 Millionen Euro für digitales Lernen

Am Pascal-Gymnasium wird wie an anderen Schulen bereits mit Tablets gelernt. Deren Zahl soll steigen. Ab nächstem Schuljahr sollen zudem alle Siebtklässler ein solches Gerät für den Unterricht erhalten. Foto: A. Tinter. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Die Stadt investiert mit Fördermitteln erheblich in die Digitalisierung der Schulen. Der Medienentwicklungsplan soll nun aktualisiert werden. Am Pascal-Gymnasium läuft bald ein Pilotprojekt an: Alle Siebtklässler sollen Tablets erhalten.