Schule in Grevenbroich : Für zweieinhalb Minuten wird das Erasmus-Gymnasium zum Film-Star

Grevenbroich Was tun, wenn die Corona-Pandemie den klassischen „Tag der offenen Tür“ unmöglich macht? Das Erasmus-Gymnasium hat sich entschlossen, die Schule per Videoclip zu präsentieren.

In diesem Film ist die Schule der Star: Das Erasmus-Gymnasium stellt sich auf der frisch renovierten Webseite zweieinhalb Minuten lang in einem Imagefilm vor. Zwei Tage lang wurde Anfang November in der Schule gedreht - zwischen Mensa, Turnhalle, Klassenraum, Kunstsaal und Foyer zeigt sich das Bildungsinstitut mit 150 Jahre alter Geschichte. Die Zielgruppe sind Schüler, sagt der Mann, der den Film von der ersten Idee bis zur Endabnahme vorangetrieben hat: Frank Vogelsang, Geschäftsführer der Voon- Werbeagentur mit Zentrale in Grevenbroich und Zweitsitz in Mannheim.