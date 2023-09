Leucht-Kunst in Grevenbroich So schön war der Fackelzug zum Schützenfest in Stadtmitte

So waren die Jüngsten des Vereins ebenso mit von der Partie wie „alte Fackelbau-Hasen“. Zu ihnen darf man getrost das Team um Josef Flesch vom Jägerzug „Noh’besch Jonge“ zählen. Sie haben dieses Jahr mit einem großen gelben Sittich ihre 50. und letzte Großfackel an den Start gebracht. Und noch etwas war besonders: Der Königszug setzte mit einem in Regenbogenfarben gestalteten Bulli-Nachbau ein Zeichen für Toleranz.