Schützenfest in Grevenbroich Oberst informiert über zwei Neuerungen beim Fest

„Wir werden nach der Regimentsabnahme am Sonntag keine große Runde mehr um das Hagelkreuz drehen“, sagt Sürth. Gemeint ist damit die „Schleife“ über Röntgenstraße, Zedernstraße und Am Hagelkreuz. Die Strecke soll nun am Sonntag entfallen (der Fackelzug zieht weiterhin dort vorbei). Am Sonntag sollen die Schützen von der Lindenstraße aus direkt in die Innenstadt ziehen – über Kölner und Breite Straße, Bahnstraße, Montzstraße, Kaplan-Hahn-, Bahnstraße und Dechant-Schütz-Straße zurück über die Bahnstraße zur Breite Straße und auf den Markt.