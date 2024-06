Schützenfest in Grevenbroich Noithausen feiert mit Stefan und Susanne Hassel

Die Bürgerschützen in Noithausen sind am Wochenende in ihre Festtage gestartet. Am Freitag wurde das aktuelle Königspaar im sehr gut besuchten Zelt gekrönt: Stefan und Susanne Hassel haben noch keine Sekunde bereut, dass sie die Regentschaft übernommen haben. Und es ist ihnen ein besonderes Anliegen, Kinder am Schützenfest teilhaben zu lassen. Tochter Jelena ist eine von fünf Hofdamen und der Sohn macht bei den Noitser Kids mit.