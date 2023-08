Brauchtum in Grevenbroich Schützenfest erfordert umfangreiche Sperrungen

Wegen des Schützenfestes in der Innenstadt werden umfangreiche Sperrungen und Umleitungen erforderlich. Bereits ab diesem Dienstag, 29. August, 7 Uhr, stehen der Platz der Republik und die Graf-Kessel-Straße eine Woche lang zum Parken nicht zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Graf-Kessel-Straße und ein Teil der Montzstraße bis Dienstag, 5. September, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ausweichparkmöglichkeiten während der Festveranstaltungen bestehen an der Schlossstraße, am Berufsbildungszentrum und am Pascal-Gymnasium. Auf der Schlossstraße – zwischen Am Flutgraben und dem historischen Torbogen – werden bis zum 5. September sämtliche zeitliche Beschränkungen aufgehoben. Das teilt die Stadtverwaltung mit.