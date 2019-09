Schützenfest in Allrath : Allrather Schützen feiern sympathisches Fest

Schützenfest in Allrath

Beim Sonntagsumzug saß das Allrather Königspaar Yvonne und Hermann-Josef Gimborn in einer Kutsche. Foto: Renate Resch

Grevenbroich Der 1. Jägerzug wird 100 Jahre alt und hat in dieser Zeit elf Schützenkönige gestellt.

Das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Allrath steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der sympathischen Majestäten Hermann-Josef I. und Yvonne Gimborn und des Königszuges „Gorch Fock“. Bereits am Samstagvormittag hatten die Allrather die Straßen und Häuser beflaggt, um den Ort schön geschmückt vorzufinden, damit die Artillerie und das Tambourcorps Allrath pünktlich um 12 Uhr das Fest ankündigen konnten. Damit ging auch die Kirmesplatzeröffnung mit dem Fassanstich einher. „Bei dem Wetter tut ein kühles Bier immer gut“, wusste auch Pressewart Michael Vleeschhouwers zu berichten.

Nach dem Festgottesdienst folgte am Abend die Serenade mit dem TC Allrath, TC Oekoven, dem Musikverein „Die Gohrer“ und der St. Josephs Musikkapelle Keyenberg auf dem Allrather Platz. Nach der Toten- und Gefallenenehrung fand der erste Partyabend des Jahres mit Tanzmusik der Band „Klangstadt“ statt. „Das Zelt war gut besucht, die Stimmung bestens“, resümierte Vleeschhouwers.

Der Sonntag begann mit dem Abholen des Schützenkönigs durch das Regiment mit anschließender Oberstparade. Ziel war das Festbankett im Zelt mit dem Musikverein „Die Gohrer“, bei dem wiederum die Jubilare im Mittelpunkt des Geschehens standen. Der 1. Jägerzug wird 100 Jahre alt und hat in dieser Zeit elf Schützenkönige gestellt. 90 Jahre alt ist das Tambourcorps Allrath, während der Jägerzug Enzian goldenes Jubiläum und der Jägerzug Wildfüchse 40. Geburtstag feiern. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Christian Koch, Willi Kremer, Karl-Heinz Sommer und Hermann Wasel geehrt. Diamentenes Jubiläum feiert Hans Vleeschhouwers, während Uwe Schmitz und Hermann-Josef Krüppel das goldene begehen. Seit 40 Jahren bei den Allrather Schützen sind Stefan Gluch, Peter Kessel, Heinz-Peter Hahn, Ralf Langen-Hütz und Ralf Klougt sowie Heino Weihrauch, Michael Paulsen, Manfred Zloty und Peter-Josef Geisler. Silbernes Jubiläum feiern Wilfried Abts, Calogero Bellante, Stephan Brings, Thomas Weihrauch und Michael Aretz.

Höhepunkt am Sonntagnachmittag war der große Festumzug mit Königsparade, bevor am Abend beim Ball der Zugkönige erneut Klangstadt zum Tanz aufspielten. Der heutige Montag steht ganz im Zeichen des Regimentsballs ab 14 Uhr und dem Jungschützenkönigs- und Königsschießen. „Wir befinden uns in der glücklichen Lage, immer Anwärter zu haben. Meist sind es sogar mehrere, sodass es ein spannendes Erlebnis ist“, sagt Vleeschhouwers.