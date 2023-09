Bürgerschützenfest 2023 in Grevenbroich Vom Fackelzug bis Krönungsball: Die Schützenfest-Highlights in Grevenbroich

Pünktlich um 12 Uhr bringen die Bürgerschützen an der Villa Erckens ihre Kanone in Position: Mit 21 Schüssen wird das Fest vor historischer Kulisse lautstark eingeböllert. Der erste Höhepunkt bahnt sich um 19.20 Uhr auf dem Marktplatz an: Bei der Serenade werden 18 Tambourkorps und Musikvereine mit drei Märschen auf den Fackelzug einstimmen. Der bunte Lindwurm setzt sich ab 20.30 Uhr an der Von-Goldammer-Straße in Bewegung. Die Bürgerschützen haben sieben prächtige Großfackeln konstruiert, hinzu kommen weitere Transparente von befreundeten Vereinen. Der Abend klingt ab 21 Uhr bei Musik und Tanz im Festzelt an der Graf-Kessel-Straße aus.