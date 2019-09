Schützenfest in Allrath : Der König von Allrath lebt für das Schützenwesen

Grevenbroich Das Königspaar Yvonne und Hermann Josef Gimborn lädt zum Schützenfest nach Allrath ein. Es wird ausgiebig gefeiert - vier Tage lang von Samstag bis Dienstag.

Auftakt für das Allrather Schützefest ist am Samstag, 21. September, ab 12 Uhr, mit der Beflaggen der Häuser und Straßen, dem Fassanstich und dem Einschießen. Um 18 Uhr beginnt die musikalische Serenade mit Darbietungen des TC Allrath, TC Oekoven, des Musikvereins „Die Gohrer“ und der St. Josephs-Musikkapelle Keyenberg. Um 20 Uhr beginnt der Festball mit der Coverband „Klangstadt“. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr das Festbankett im Zelt, ab 15.15 Uhr den Umzug mit Königsparade und ab 20 Uhr den Ball der Zugkönige. Dabei spielt wieder die Coverband „Klangstadt“. Am Montag beginnt das Jungschützen- und Königsschießen um 13.30 Uhr. Der Regimentsball folgt ab 14 Uhr mit DJ Yeti. Den Abschluss für das Schützenfest bilden am Dienstag ab 17.30 Uhr ein erneuter Umzug mit Königsparade und ab 20 Uhr der Krönungsball mit „Farbton“.