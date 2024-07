Schützenfest 2024 im Dorf Barrensteiner Königin ist „Feuer und Flamme“ für die Regentschaft

Dass der Festzug am Sonntag alles andere als mickrig wirkte, lag an den zahlreichen Gastzügen, die gerne in Barrenstein mitmarschieren. Harald Titzer hat seine Residenz im Schatten der Barrensteiner Kirche an der Wevelinghovener Straße errichtet beziehungsweise errichten lassen. Der König, der bei der Stadt Jüchen arbeitet, feiert das Schützenfest als Roter Husar voller Lust und Leidenschaft. Der Auftakt der Regentschaft war die Residenzeinweihung am Donnerstag. Am Samstag feierte man in der Schützenhalle. Zuvor hatten die Schützen nach dem Kirchgang den Verstorbenen des Vereins auf dem Barrensteiner Friedhof gedacht.