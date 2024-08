100 Jahre BSV in der Gartenstadt Das ist das Programm zum Jubiläums-Schützenfest 2024 in Wevelinghoven

In den Sonntag starten die Schützen mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche (9.30 Uhr) sowie der Gefallenen- und Totenehrung auf dem Ehrenfriedhof. Um 11.30 Uhr geht’s im Festzelt mit einem Frühkonzert und der Krönung des Edelknabenkönigs Fabian Hüttche weiter. Für 14.30 Uhr steht der große Festzug (Abmarsch am Rathaus) auf dem Plan, anschließend folgt die Parade, ebenfalls am Rathaus. Dort will das Regiment, das mehr als 900 Schützen zählt, Nikolai und Nadine Dohlen eine besondere Ehre erweisen. Die beiden stehen als Königspaar (Jägerzug „Die Jägermeister“) im Mittelpunkt des Jubiläums-Schützenfestes.