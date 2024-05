Brauchtum in Grevenbroich Neukirchener Bürgerschützen feiern mit ihrem Königspaar Andreas und Stephanie

Andreas Weitz‘ Vater Herbert, der passionierter Schütze und Musiker ist, war 2009 bereits Schützenkönig in Neukirchen. Königin Stephanie, die in der mobilen Familienhilfe tätig ist, stammt ebenfalls aus einer schützenfestbegeisterten Familie. In ihrem lippischen Heimatort Niese war ihr Bruder 2010/11 Schützenkönig und ihre Mutter 2023/24 Schützenkönigin. „Einen besseren Einstieg in die Dorfgemeinschaft gibt es nicht“, meint Stephanie Meise, die erst im Oktober fest nach Neukirchen gezogen ist.