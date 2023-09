Schützenfest 2023 in der Stadtmitte Grevenbroich feiert mit Daniel und Carmen Tockhorn

Am Sonntag Morgen schritten die Schützen traditionell zum Kirchgang in St. Peter und Paul. Bei der anschließenden Gedenkfeier am Ehrenmal brach Victor Göbbels eine Lanze für das Ehrenamt. Rund 20 Millionen Menschen würden sich in Deutschland freiwillig für das Gemeinwohl engagieren, sagte der BSV-Vizepräsident. „Würden die von heute auf morgen ihre Arbeit einstellen, würde wahrscheinlich nichts mehr funktionieren“, zeigte sich Göbbels überzeugt. Aufs Gendern verzichtete er übrigens bei seiner Rede bei der Toten- und Gefallenenehrung: „Das macht unsere noch schöne Sprache kaputt – und ich will nicht daran beteiligt werden.“