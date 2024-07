Schützen-Jubiläum in Grevenbroich Bruderschaft in Hemmerden feiert 675-jähriges Bestehen

Die Schützen in Hemmerden feiern am Wochenende das 675-jährige Bestehen ihrer Bruderschaft mit einem großen Jubiläums-Fest. Die Sebastianer haben sich einiges für die vier Veranstaltungstage einfallen lassen. Los geht’s bereits am Freitagnachmittag um 16 Uhr mit der Krönung der Kindermajestäten auf dem Marktplatz. Dabei werden die Geschwister Romina und Peter Keup im Mittelpunkt stehen, die bei einem Kreativ-Wettbewerb der Bruderschaft gewonnen haben. Für sie (und viele weitere Kinder) geht’s anschließend auf den Kirmesplatz. Wie gewohnt, werden die kleinen Besucher von den Schützen mit Marken ausgestattet, die an allen Geschäften gelöst werden können.