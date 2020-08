Schützen in Grevenbroich Neuenhaus : Regenten spenden frische Brezeln für Haus Welchenberg

Frische Brezeln als Botschaft an die Bewohner von Haus Welchenberg. Die St. Sebastianus-Schützen vergessen niemanden: (V.l.) Sabrina Bongartz, Hannelore und Wilfried Hohmann sowie Jens Daners. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf

Neuenhausen Eine frische Brezel umschlingt Heimatgefühl, Sommerbrauchtum und das gesamte Dorf. Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Neuenhaus feierte in diesem Jahr ganz anderes – wegen Corona. Dennoch war Neuenhaus seit Donnerstag geschmückte.

Schützenfest – mal anders beging die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Neuhausen am vergangenen Wochenende. Natürlich geschah alles unter Einhaltung der Corona-Regeln. Abstand halten, keine Umzüge und öffentliche Feiern. Doch es kam zu kleinen Gesten, mit denen neben Glaube, Sitte, Heimat auch Zusammenhalt und Integration als wichtige Elemente der Bruderschaft gelebt werden sollten.

Schon am Donnerstag waren große Teile des Dorfes geschmückt. Am Steinacker waren genauso viele Fahnen gehisst wie in den Jahren zuvor. Schließlich wohnen dort der Oberst Frank Tollhausen und der amtierende Schützenkönig Willi Hohmann mit seiner Frau Hannelore. Die Majestäten suchten am Samstagmorgen, begleitet durch ihre Adjutanten und Söhne Frank und Jens, das Therapiezentrum Median „Haus Welchenberg“ auf, um hier frisch gebackene Brezeln zu überreichen.

„In den letzten Jahren hat das Tambourcorps hier regelmäßig aufgespielt und vor dem Schützenfest mit den Bewohnen gegrillt“, erzählt Hohmann. Der Kontakt müsse gepflegt werden. Das freute Sabrina Bongartz, die als Teamleiterin am Wochenende Dienst hatte und die Brezeln entgegen nahm. „Die Bewohner freuen sich. Viele haben außerhalb der Einrichtung keine Kontakte mehr und einige kennen das Brauchtum“, erklärte die Mitarbeiterin. Wie andere Schützenzüge traf sich das Tambourcorps nachmittags privat. Abends stand als offizieller Termin die Heilige Messe in St. Cyriakus an und darauf folgend fand die Gefallenenehrung am Denkmal statt. Alles mit begrenzter Personenzahl und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.